Super Mario Bros. Le Film : les scenes post-generiques teasent-elles a suite ?

The film d’animation Super Mario, diffused in the halls obscures depuis le mercredi 5 avril, composed of two scenes post-generiques. Elles préfigurent l’eventualité d’une suite.

Super Mario Bros. Le Movie, adaptation signed Illumination en partenariat avec Nintendo, est promis à un joli succès commercial, meme si le film reste une sorte de ratatouille indigeste. Chacun pourra faire son propre avis maintenant que le film peut être visionné dans les alles obscures.

Une question se pose, comme à chaque sortie d’un blockbuster : faut-il rester pendant le générique de fin de Super Mario Bros. Le Movie ? The answer is: to the instar of the Marvel film, the long métrage center sur le plus celebre des plumbiers comporte non pas une mais deux sequences bonus.

Attention, the suite of this article contains the spoilers above Super Mario Bros. Le MovieParticulièrement sur les scenes diffuseées pendant et après le générique.

Spoilers Super Mario Bros. // Source : Montage Numerama / Nino Barbey

There are 2 scenes post-generic in Super Mario Bros. Le Film

Bowser qui chante son amour pour Peach

La premiere scene post-generique de Super Mario Bros. Le Movie est centrée sur Bowser, le grand méchant de l’histoire. À la toute fin du film, il est battu par Mario et Luigi, qui récupèrent le pouvoir de l’étoile magique et deviennent invulnérables. Peach lui fait alors avaler un champignon bleu, qui rétrécit celui qui le mange. Une fois riquiqui, Bowser est facilement enfermé dans un bocal.

Pour l’empêcher de nuire, Peach, Mario et Luigi emprisonnent Bowser dans le château de la princesse. Dans la sequence, on le voit en train de ronger son frein dans une cage, chantant son amour maladif pour Peach en jouant quelques notes sur un piano. Cette premiere scene post-generique fait écho à un diffused moment dans le film, pendant lequel Bowser pousse aussi la chansonnette.

Un Toad finira par lui dire de se calmer et on découvrira qu’il n’a toujours pas retrouvé sa taillenorme. Est-il en train de preparer patiemment sa vengeance ? En all cas, son amour pour Peach reste indefectible.

Pour alle plus loin

Super Mario Bros. Le Film // Source : Capture d’écran

Yoshi arrive !

Yoshi est étonnamment le grand absent de Super Mario Bros. Le Movie. Le mignon petit dinosaure est pourtant un personnage très important, qui plus est apprécié par les fans. La deuxième scene post-generique tease son arrived in a possible suite : on y vote un oeuf sur le point d’éclore dans les égouts, à l’endroit où se trouve le portail vers le Royaume Champignon. Alors que la coque se fissure, on entend la creation pousser son cri emblématique — « Yoshi ! ». Let’s see what happens in Brooklyn, so that you can tell when the point of the Super Mario Bros. Le Film 2 department begins.

À noter qu’on voit des Yoshis de different couleurs dans Super Mario Bros. Le Moviemais il faut être très observateur pour ne pas les louper.

La seule scene où on Voit des Yoshis in the film // Source : Capture YouTube

