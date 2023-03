Telialiga-sluttspillet arrangers i Stavanger

Telialigaen skal igjen avgjøres på SpillExpo. Nytt av året er at SpillExpo har utvidet, og skal arrangeres helgen 12.-14. mai på Sørmarka Arena i Stavanger.

Messa har fokus på alt innen spill, e-sport, film, musikk, teknologi, utdanning, idrett og får dermed også æren av å være stedet der sluttspill-finalene i Telialigaen skal avgjøres denne våren.

– Telialigaen betyr mye for oss

Torstein Solheim i Norges Expo er godt fornøyed med at det gode samarbeidet mellom Telialigaen og Spillexpo og kan på Telialigaens egne nettsider fortelle at de ønsker å gjenskape den samme stemingen i Stavanger.

– Telialigaen betyr veldig mye for oss. Sluttspillet på Spillexpo Lillestrøm sist høst ble en stor suksess. Det var alltid fullt ved Telialiga-scenen og våre besøkende fikk oppleve live e-sport på toppnivå. Nå skal vi sammen med Telialigaen gjenskape den samme gode stemningen i Stavanger, forteller Torstein Solheim i Norges Expo, arrangøren bak SpillExpo.

Opplev det beste Norge har å by på av e-sport under SpillExpo i Stavanger. Sindre Stien/Good Game

Messesjefen forventer over 15 000 besøkende i løpet av SpillExpo-helgen, og det er liten tvil om at alt ligger rette for en skikkelig avslutning på vårens Telialiga-finaler.

Samme kjerne som i Lillestrøm

Selv om SpillExpo utvider til Stavanger, så skal de besøkende ikke være bekymret for identiteten til SpillExpo.

– Messen er bygd opp etter samme lest og mye av innholdet vil bli likt. Det vil være gode messetilbud, muligheten til å prøve alle mulige nye spill, anledning til å delta i spillkonkurranser og vi samarbeider med e-sportklubbene i Stavanger som vil bygge spillbinger langt større enn i Oslo. Det blir også Cosplay Village, cosplay-parader, filmlanseringer, brettspill, utdannelse og mye annet.

Program for sluttspillet ser sånn ut:

Fredag ​​12. mai:

16:30: Rocket League-semifinale A (best av syv)

17:30: Rocket League-semifinale B (best av syv)

19:30: Rocket League-finale (best av syv)

Lordag 13. mai:

10:00: Counter-Strike-semifinale A (best av tre)

2:00 p.m.: League of Legends-finale (best av fem)

Sondag 14. mai:

10:00: Counter-Strike-semifinale B (best av tre)

2:00 p.m.: Counter-Strike-finale (best av tre)

