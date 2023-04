Viareggio, Torino-Bologna 1-0, the tabellino: granata in finale! – toro.it

Semifinale of the Torneo di Viareggio: Torino-Bologna, prepartita, directta, tabellino e formazioni della partita

Penultimate round of the Viareggio Tournament: Torino-Bologna is the second and last semifinale of the manifestation, in attesa della finalissima di Monday. Granata e felsinei lotteranno per raggiungere il Sassuolo, that in the first semifinale has eliminated Fiorentina by guadagnando così l’accesso alla gara in programma fra due giorni. Il Toro Under 18 di Asta has won the eliminatory girone, has eliminated Monterosi and Rapp di D ed insegue a finale che manca da oltre vent’anni. Followed the diretta di Torino-Bologna del Viareggio su Toro.it.

Viareggio, Torino-Bologna: the direct

51′ Finisce sewed the little part! Torino arrives in the finale of the Viareggio Cup where they will continue to Sassuolo

48 ′ Calcio d’angolo guadagnato will give little by little from the end

47 ′ Attempt by Bernacci from the distance to shoot all the stars

45′ Saranno 6 and recovery minutes

41 ′ Toro che si difende molto bene. The squad are very stanche and manca evidently the lucidity for giocare palla a terra

39 ′ Bologna does not risk the occasion of Calcio d’angolo

38 ′ Great goal for the goalkeeper granata sul attempt of the calcium d’angolo of Bologna, still calcium d’angolo

33 ′ Also changed for Bologna: outside Busato inside Bernacci

32 ′ Triple change for the granata: Azizi, Ceschin and Iacovoni entered, Capac, Vaiarelli and De Marco joined

26 ′ Continue to spingere il Bologna to recover. Il Toro si difende bene e punta sulle ripartenze

21 ′ Double also changed for Bologna. Ferrante and Baroncioni and Escono Laureana and Hodzic entered

20 ′ Double change for the Bull. scene Corona per Gabellini and Perciun per Ceica

19 ′ Partita ancora sull’1-0 with Bologna that proves to spingere and il Toro that resists

13 ′ Battuto male il calcio di punizione with il colpo di testa del giocatore bolognese che if it loses its bottom

12 ′ Punishment of the limit for Bologna, defilata position

8 ′ Substitution in Toro: Dalla Vecchia leaves and Barzago enters

5 ′ Torino suddenly in pressure, and granata close to the goal of the raddoppio

1′ Ricomincia Torino Bologna

second time

46′ Finish with the first time of Torino-Bologna with i granata in front

41′ Great goal from Capac!!! bull in front. Il granata è partito sulla fascia, dribbla an avversario con il tunnel e batte il portiere con il tocco sotto

36′ Ci prova Dalla Vecchia sullo scarico di Capac ma ancora niente da fare

33′ Occasion for the Bull! Super stop from the Bologna goalkeeper who saved the result

27 ′ Double shot of Capac ma entrambe turned the defender is laughing at respingere

22′ Il Bologna is now using and testing well to attack the granata area. Risk to defend the bull

19 ′ Colpo di testa di Makadji ma para con sicurezza il portiere del Bologna

18 ′ Sixth Calcium of Torino’s Angolo

13 ′ Torino più offensive of Bologna in this avvio di gara ma ancora 0-0

9′ Calcio d’angolo battuto malissimo dal Bologna e palla in rimessa laterale

8′ Prova to respond to Bologna that gets calcium from Angola

7′ Occasion for the Bull! non riesce Vaiarelli a metterla in porta con il mancino

3′ Tre calci d’angolo di fila per il Toro che però non li sfrutta al meglio

1′ Start Torino-Bologna. Primo possesso per il Bologna

Calcio start alle 18

Viareggio, Torino-Bologna 1-0: the tabellino

Bookmarks: Capac 41 pt (T)

Turin (4-3-1-2): Brezzo; Gallea, Rettore, Makadji, Roszak; Perciun (Ceica 20′ st), Dalla Vecchia (Barzago 8′ st), De Marco (Iacovoni 32′ st); Vaiarelli (Ceschin 32′ st); Corona (Gabellini 20′ st), Capac (Azizi 32′ st). available: Hennaux, Ceschin, Ceica, Gabellini, Azizi, Marchioro, Maset, Giovannini, Iacovoni. Allenatore: Antler.

Bologna: Raffaelli, Laureana (Ferrante 21′ st), Crociati, Paterlini, Corsi, Maltoni, Hodzic (Baroncioni 21′ st), Mazia, Menegazzo, Busato (Bernacci 33′ st), Ebone. available: Gasperini, Salvi, Baroncioni, Goffredi, Bernacci, Ferrante, Ravaglioli. Allenatore: Magnani.

Viareggio, Torino-Bologna: the prepartita

Pray 17.15 Mancano 45 minuti to the fischio d’inizio di Torino-Bologna, semifinale of Viareggio. Per la gara contro i felsinei Asta ha selto sia Corona che Capac, quest’ultimo in rete ai quarti: sua de él la doppietta che ha permesso all’Under 18 di battere la Rapp di D.

Viareggio, Torino-Bologna: dove vederla on tv and streaming

The Torino-Bologna match of Viareggio in direct will be broadcast by Rai Sport and it will be possible to watch it in streaming on Rai Play.

Viareggio, Torino-Bologna: the official training

Turin: Brezzo, Gallea, Dalla Vecchia, De Marco, Corona, Perciun, Rettore, Makadji, Roszak, Vaiarelli, Capac. available: Hennaux, Ceschin, Ceica, Gabellini, Azizi, Marchioro, Maset, Giovannini, Iacovoni. Allenatore: Antler.

Bologna: Raffaelli, Laureana, Crociati, Paterlini, Corsi, Maltoni, Hodzic, Mazia, Menegazzo, Busato, Ebone. available: Gasperini, Salvi, Baroncioni, Goffredi, Bernacci, Ferrante, Ravaglioli. Allenatore: Magnani.