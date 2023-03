You want to discover Donjons & Dragons: it’s not a jamais that’s also simple

Discover les joies du jeu de rôle devient un jeu d’enfant grace à cette collaboration inattendue avec Minecraft.

Ces dernières années, Donjons & Dragons affiche un soudain regained en popularity. Si ce nouveau souffle est probablement du (en partie du moins) au succès fulgurant de StrangerThings, il n’est est pas moins impressivenant. Le jeu de role sur table multiplie les collaborations et les adaptations afin de faciliter sa new democratization.

Pourtant, he lancer dans cette adventure n’est pas une mince affaire. L’art de D&D demande a preparation and an entrainment of the plus minute. The existence of a multitude of livres de règles doesn’t il faut s’imprégner afin d’organiser une campagne réussie. S’il n’est pas foncièrement complexe de devenir aventurier, les aspirants maîtres de jeu ont du pain sur la planche.

Dans le cadre d’une presentation D&D Direct, le JDR vient de dévoiler une new façon d’en découvrir l’univers, la plus simple et la plus ludique à ce jour. Les gamers petits et grands seront heureux d’apprendre que Donjon & Dragons s’invite in the edition bedrock en Minecraft with and DLC monumental.

Un jeu a part entière

Avec l’arrivée de cette collaboration, le jeu cubique s’offre l’un de ses plus grands contenus téléchargeables à ce jour. Pour l’heure, aucune date de sortie ni de prix n’ont été partagés, mais cette aventure s’annonce massive. For the occasion, les Royaumes Oubliés ont été recréés à la perfection afin d’accueillir une campagne d’environ dix heures, jouable seul ou à plusieurs.

Pour la premiere fois de son histoire (hormis les spin-off), Minecraft obtient son premier double en jeu. In this case, the DLC proposes a narration of the meilleurs MJ pour faire une de cette expérience une veritable campagne authentique. Oubliez tout ce que vous savez du gameplay de Minecraft, celui-ci est bien évidemment retravaillé pour l’occasion.

Lancer de dés et statistiques régiront les combats contre d’horribles created tels que les coffres mimiques ou les flagelleurs mentaux qui ont inspire l’un des monstres de StrangerThings. Loin d’être pensée pour les fans hardcores du jeu de rôle, cette extension s’impose comme l’introduction parfaite au système de jeu de D&D.

Plus d’informations concernant le lancement du DLC devraient être partagées in parallel you deployment de la mise à jour 1.20 initial Trails and Tales. En attendant, les fans de la license pourront profiter du nouveau spin-off Minecraft Legends dès le 18 avril prochain.