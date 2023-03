Les dialogues des prochains jeux vidéo seront-ils écrits grace à l’IA ? C’est ce qu’Ubisoft promet.

Depuis quelques jours, le monde de l’intelligence artificielle vient se percuter à celui des jeux vidéo. Après avoir parlé des jeux independents, mais also de l’integration de certains outils bases sur l’intelligence artificielle dans Roblox, c’est au tour d’Ubisoft de succeed à cette mode qui prend de l’ampleur. Le studio français annonce l’arrivée d’un outil nommé ghostwriter.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un écrivain fantôme, ou invisible, généré par l’IA dont le but est de concevoir les dialogues des personnages non joueurs. Ghostwriter a été present à la GDC par Ben Swanson qui fait partie du laboratoire de recherche d’Ubisoft. La firme compte sur cet outil pour révolutionner le travail de conception des mondes ouverts, la specialité du studio.

Ghostwriter serait non seulement utilisé pour générer les dialogues des PNJ en fond sonore, mais also ceux que le joueur déclenche ou encore les éléments de l’interface utilisateur. Ubisoft presents the functionality to travers a video plutôt éloquente dans laquelle on peut voir de quelle manière la consigne est comprise et exécutée par l’IA. L’une des manières de la faire fonctionner est d’entrer la ligne de dialogue, en demandant à l’intelligence artificielle d’y ajouter une émotion ou intention particulière.

A technology that poses a problem?

So Ubisoft is three fier de its innovation, the joueurs et les professionnels de l’industrie sont beaucoup moins enthousiastes. En effet, l’annonce a eu un effet plutôt negatif sur la communauté qui all de suite condamné ce genre d’utilization de l’intelligence artificielle. Bien que Ben Swanson ait déclaré que l’human sera toujours required pour passer derrière la machine, et qu’elle ne serait utilisée que dans des cas de dialogues de groupe et non pas pour l’histoire principale ou la construction du lore, l’ IA inquiète.

Cela pose the question de l’emploi. Il est évident qu’avec un tel outil, le travail des écrivains et/ou scénaristes n’en sera que réduit, en plus de laisser la créativité de côté au profit d’un travail de verification. Alanah Pearce, que l’on connaît pour son poste de rédactrice chez Santa Monica Studio, declare :

“En tant que scenariste, devoir éditer des scripts/dialogues generated par l’IA me semble bien plus chronophage que d’écrire mes propres lignes 🤷. Je preferred de loin que les studios AAA utilisent le budget qu’ils consacrent à la creation d’outils comme celui-ci pour embaucher davantage de scénaristes.”

This poses a problem at the level of coherence and access to the general rule. Il faudra sans doute à Ubisoft beaucoup moins de rédacteurs sur les jeux boostés à l’IA et le all peut encore être soumis à diverses fautes ou incohérences avec le lore. D’autant plus que certains attributes pour le racisme ou les idées extremes ont encore tendance à faire surface lorsqu’il s’agit d’intelligence artificielle alimentée par l’humain.

Cela peut néanmoins debloquer du temps sur le developmentpement qui pourra être utilisé à bon escient dans d’autres domaines. Other redoutent le jour où Ubisoft déploiera Ghostwriter à plus grande échelle sur ses jeux, se passant de all scénariste. Pire encore, que cela inspire d’other studios à faire de meme dans les annees à venir. Bien sûr, Ubisoft ne va pas jusque là) pour le moment, et n’a pas dévoilé quand l’outil serait inauguré dans un de ses jeux.